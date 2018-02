Usuário de drogas morre e corpo é abandonado por 'colegas' no Aleixo

Manaus - O corpo do usuário de drogas Márcio Melo Ferreira das Neves, de 21 anos, foi abandonado, na tarde deste sábado (3), no beco Branco e Silva, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística (IC), a princípio o jovem foi vítima de overdose. Moradores da área informaram à Polícia Militar que um carro, de características não informadas, parou no local e abandonou de Márcio.

“Fomos acionados por volta das 14h30, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Os familiares da vítima estiveram no local, acompanharam a perícia e confirmaram que a vítima era usuária de drogas. Possivelmente estava na companhia de outras pessoas consumindo entorpecentes, quando passou mal e morreu”, informou o tenente Alan Patrick, da 16ª Cicom.



Ainda segundo o tenente, a vítima já tinha passagem pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.



Um investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que esteve no local do crime, informou que não foi encontrada marcas de violência na vítima.

“Foram encontradas duas trouxinhas, supostamente cocaína, no bolso da bermuda dele. Além disso, era possível identificar vestígios de pó branco no nariz dele e um pequeno saco plástico dentro da boca. Ele também apresentava uma pequena lesão na cabeça, provavelmente devido a queda”, disse.



Segundo os peritos do IC, apenas o resultado do exame de necropsia, feito pelo Instituto Médico Legal (IML), deve apontar a real causa da morte do homem. A Polícia Civil investiga o caso.

