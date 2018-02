Morro da Liberdade recebe unidade de monitoramento policial

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) instalou, neste sábado (3), uma unidade móvel de monitoramento policial no conjunto habitacional do Cajual, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A ação faz parte das medidas de reforço da segurança na região com foco, principalmente, no combate ao tráfico de drogas, segundo o vice-governador e Secretário de Segurança, Bosco Saraiva.

Esta é a quinta unidade móvel instalada pela SSP-AM em Manaus. Há unidades implantadas no centro, Zona Sul; Residencial Viver Melhor, Zona Norte; e duas no Jorge Teixeira, Zona Leste. Além da unidade móvel, dotada de 13 câmeras de alto alcance, uma viatura da Força Tática da Polícia Militar ficará na área do Cajual para atendimento de ocorrências.

"Aqui é o bairro em que nasci, me criei e aprendi a lutar pelo povo, e essa plataforma servirá de comunicação para toda a patrulha da área, como base também para a população fazer denúncias. Não temos dúvida de que o índice de criminalidade cairá. Teremos uma patrulha permanente de combate, para coibir imediatamente o tráfico de entorpecentes, que será combatido de forma muito dura, incluindo agora a quadra carnavalesca", disse Bosco Saraiva.

A unidade é dotada de 13 câmeras de alto alcance | Foto: Valdo Leão/Secom

Adquirido pelo Governo do Estado para a Copa do Mundo de 2014, as unidades de monitoramento só eram utilizadas em grandes eventos e ficavam a maior parte do tempo paradas. Desde o ano passado, Saraiva determinou que os veículos com alta tecnologia embarcada fosse enviados para o trabalho nas ruas.

Tecnologia

A unidade móvel possui 13 câmeras com alta capacidade de captação de imagens e sistema conectado ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, Zona Sul. As câmeras ficam instaladas em um mastro que chega até 12 metros de altura.

O equipamento possui uma visão de 360 graus e um alcance de cinco quilômetros, além de tirar fotos e a capacidade de visão noturna. Umas das câmeras também possui tecnologia térmica que detecta o calor, o que potencializa o trabalho da polícia.

