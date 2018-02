Jovem é baleado no bumbum após bandas de Carnaval no Centro de Manaus

Manaus - Um jovem de 19 anos foi baleado nas nádegas, na madrugada deste domingo (4), na esquina das ruas Barroso e 24 de Maio, no bairro Centro, Zona Sul da capital. A tentativa de homicídio ocorreu a poucos metros de uma região, onde horas antes haviam sido realizadas duas tradicionais bandas de Carnaval da cidade.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens e uma mulher, não identificados, são suspeitos de terem cometido o crime. A motivação ainda é desconhecida.

Uma testemunha informou à reportagem que, após os disparos de arma de fogo, os suspeitos saíram correndo. "Ouvi um tiro e depois muitas pessoas correndo para todos os lados. Após cinco minutos, a polícia chegou", disse.

Leia também: Moradores do Jorge Teixeira ouvem disparos e encontram homem baleado

Segundo o tenente Ítalo, da 24ª Cicom, quando a equipe policial chegou ao local a vítima já havia sido socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Nenhum suspeito foi localizado.

"Nossa equipe foi atender uma ocorrência de disparo em via pública. As bandas de carnaval encerraram às 23h, mas deixou o Centro movimentado. No local do crime, só conseguimos obter informações que os suspeitos fugiram em um carro, mas ninguém repassou as características do veículo. Foi um caso isolado. A vítima estava caminhando e sendo perseguida pelos suspeitos. Supostamente esse jovem tenha algum envolvimento ilícito com os suspeitos", informou o tenente.

Até a publicação desta matéria o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Usuário de drogas morre e corpo é abandonado por 'colegas' no Aleixo

Mulheres são presas com drogas em feijoada que serviria presos em UPP

Morador de rua é acordado a golpes de faca no Alfredo Nascimento