Ex-presidiário é assassinado com dois tiros no Jorge Teixeira

Manaus - O ex-presidiário Breno Rodrigues de Almeida, de 22 anos, foi assassinado com dois tiros neste sábado (3), na rua T, na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Segundo a polícia, a vítima estava recendo ameaças e antes de ser morta teve dois dedos da mão esquerda decepados por traficantes. A suspeita é que o crime tenha acontecido por acertos de contas.

Breno foi atingido com tiros que atingiram as costas e um das coxas. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste, mas morreu horas depois na unidade de saúde.

Ainda segundo a polícia, a autoria do crime é desconhecia. Por medo de represália, nenhum morador da área, onde aconteceu o assassinato, repassou informações sobre o fato aos investigadores.

Informações obtidas pelos investigadores dão conta de que Breno havia recebido a sentença de morte de criminosos, devido a uma dívida do tráfico de drogas.

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) que Breno respondia pelos crimes de roubos e furtos. Ele havia passado três anos presos em um presídio do Estado.

A família da vítima não foi encontrada para comentar o caso, que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

