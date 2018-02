Viatura colide com muro no Japiim durante perseguição

A viatura chocou-se no muro ao tentar alcançar os suspeitos | Autor: Márcio Mello





Manaus - Na tarde desse domingo (04), a 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) protagonizou cena de filme durante perseguição pelas ruas do bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Após perder o controle, o motorista da viatura colidiu em um prédio na avenida Penetração.

De acordo com testemunhas, a equipe policial perseguia uma dupla em uma motocicleta. A polícia tentou abordar os homens, que estavam em atitude suspeita, mas eles fugiram em alta velocidade. A viatura foi atrás deles e, ao fazer a curva da avenida, acertou o muro da casa.

Após a colisão, um dos suspeitos chegou a ser capturado e o outro conseguiu fugir. O muro foi destruído, mas ninguém se feriu.

Outro Caso

Em outra perseguição nesta semana, um homem acabou sendo preso ao colidir com uma viatura na Zona Leste de Manaus. Emiliano Ferreira Neto, de 20 anos, foi preso na rua Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na manhã de sexta-feira (2).

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Emiliano e mais três homens abordaram uma rota, que estava levando trabalhadores para o Distrito Industrial, na rua Sumaré, no Val Paraíso, na Zona Leste, e roubaram os pertences das vítimas. No momento do assalto, a quadrilha usava roupas pretas e balaclavas.

Após o assalto, o motorista do ônibus parou uma viatura da 30ª Cicom e informou sobre o crime. Os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos e um deles acabou colidindo a moto na viatura policial.

