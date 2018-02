Homem que morreu após banda não recebeu socorro, diz família

Manaus - Espancado por um grupo de pelo menos dez pessoas durante uma banda de Carnaval, Mohad Murad Ahmad, de 21 anos, morreu durante a madrugada deste domingo (04). Segundo familiares que estavam com a vítima no momento da morte, eles ainda chegaram a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, supostamente, tiveram o socorro negado. Eles teriam sido informados que a viatura não poderia ser enviada porque a vítima havia ingerido bebidas alcoólicas.

De acordo com parentes da esposa de Mohad, o casal e os dois filhos, um de dois anos e um bebê de apenas três meses, estavam no Brasil há menos de dois meses. Com o início do período carnavalesco, ele foi à uma banda na companhia de primos.

Um dos primos, identificado como Ussama, teria desencadeado uma discussão ao mexer com a namorada de um homem, que estava em outro grupo. O bate boca gerou as agressões. A cunhada da vítima relata que, pelo menos, dez homens bateram em Mohad, que foi bastante machucado antes que os policiais militares - que faziam patrulha no local - acalmassem a briga. Após esse momento, todos foram para casa de um dos primos.

Ainda segundo a tia da esposa de Mohad, identificada apenas como Josi, um dos primos ligou para o Samu e solicitou o atendimento urgente, porém o atendente disse que, por conta da ingestão de bebidas alcoólicas, a vítima não poderia ser atendida pela ambulância do órgão.



Apesar da negativa, a família conta que insistiu no atendimento e disse que o rapaz estava com problemas respiratórios. Eles informaram que já não podiam sentir os batimentos cardíacos em Mohad. A família relata que, neste momento, o atendente afirmou que a vítima havia falecido e já não havia mais nada a ser feito.

A vítima ainda chegou a ser levada ao hospital durante a madrugada, porém não conseguiu resistir e morreu. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Contradições na versão

No momento da confusão, segundo a família, Mohad e os primos estariam na Banda da Bica, tradicionalmente realizada no Centro de Manaus, zona Sul da cidade. Essa informação foi negada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ainda segundo o órgão, a família teria dito aos policiais, em depoimento, que desconhecia qual era a festa onde Mohad foi agredido. Além disso, o jovem teria saído de casa às 0h, horário que a banda mencionada já havia sido finalizada.



De acordo com a secretaria, o registro no IML consta que o homem deu entrada às 7h45 e os procedimentos foram encerrados às 10h30. Ele sofreu a agressão física, foi pra casa dormir e a esposa o encontrou desacordado. Ele foi levado ao Pronto-socorro, mas chegou em óbito. A causa da morte foi trauma abdominal fechado, com rotura do baço e anemia aguda hemorrágica.

Outro ponto questionado pela SSP-AM é sobre a origem de Mohad. Segundo a família, ele nasceu na região da Jordânia e morava nos Estados Unidos. Supostamente, veio a Manaus passar férias em família. Já a secretaria afirma que o Registro Geral (RG) aponta que o jovem não é turista, já que é natural de Manaus. O documento foi expedido no dia 02 de junho de 2015.

Apelo

Após a morte de Mohad, o apelo da família agora é que os policiais consigam identificar os foliões que espancaram o rapaz. “Nós estamos pedindo que os policiais confiram as câmeras do Ciops e, assim, eles consigam prender esses homens que assassinaram o Mohad”, lamenta Josi.

Reposta do Samu

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para saber sobre a denúncia feita pela família da vítima e as possíveis restrições de atendimento do Serviço de Atendimento Médico Emergencial (Samu). Segundo a assessoria de imprensa, o diretor do Samu, Ruy Abrahim, está fazendo um levantamento das ligações feitas ao órgão nas últimas 24 horas para apurar o conteúdo da ligação (que fica gravado) e verificar assim o que realmente aconteceu no caso do turista. Foram mais de 1,5 mil ligações neste período.

Ainda segundo o Samu, de antemão, não há nenhuma orientação no sentido de não atender qualquer pessoa, principalmente, em casos onde há consumo de álcool. "O Samu atende casos de emergência dentro do que estabelece o regulamento do serviço, criado pelo Ministério da Saúde".

Edição: Bruna Souza

