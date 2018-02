Guardas são agredidos por usuários de drogas no Parque dos Bilhares

Manaus - Três guardas municipais que prestam serviço no Parque dos Bilhares, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, foram agredidos por quatro homens no fim da tarde deste domingo (4). Dois dos servidores foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, com ferimentos pelo corpo. As agressões ocorreram após as vítimas abordarem o quarteto que consumia drogas nas dependências do espaço público.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que um dos agressores dizia, aos gritos, que era filho de um major da Polícia Militar e, portanto, não poderia ser repreendido pelos guardas. Eles atacaram os servidores (que não podem utilizar armas de fogo durante a atuação) com golpes de arte marcial. A assessoria de imprensa da Casa Militar da Prefeitura de Manaus, responsável pela Guarda Municipal, informou que dos 3 guardas municipais, dois apresentaram escoriações na cabeça e nos braços. Eles se encontram lúcidos e em atendimento no hospital da Zona Leste.

Mesmo após serem agredidos, os guardas conseguiram acionar os demais profissionais e juntos apreenderam os agressores. A 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e os levou ao 12°Distrito Integrado de Polícia (Dip), no bairro Flores. Os guardas denunciaram que houve privilégios no atendimento da ocorrência. "O jovem que disse que era filho do major da PM não foi algemado e nem colocado no camburão. Ele sentou junto com os policiais na viatura e os demais foram colocados atrás", relatou.

Sobre a denúncia, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que ficou de enviar nota sobre o caso na manhã desta segunda-feira (5). Assim que o conteúdo estiver disponível, a versão disponibilizada pelo órgão será noticiada.

A assessoria da Casa Militar informou ainda que a Guarda Municipal de Manaus é responsável pela segurança patrimonial de alguns pontos turísticos da cidade, além de atuarem em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Creches municipais, Junta Militar, Terminais de integração da Cidade Nova (T4) e São José (T5), eventos municipais e outros espaços públicos.

Desde 2016 a corporação vem sendo modernizada. Os guardas receberam novos equipamentos de segurança como coletes balísticos e acessórios para uso em motocicletas como capacetes, coletes e proteção de braços e pernas.

