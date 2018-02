Homem é morto com 12 facadas na Zona Norte de Manaus

Manaus - O repositor de mercadorias Alan Ferreira da Silva, de 24 anos, foi brutalmente assassinado com 12 facadas, na noite deste domingo (4). O corpo dele foi encontrado na rua Cedro, na comunidade Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a família da vítima, Alan era homossexual e antes de ser morto foi visto acompanhado de dois homens e uma mulher, em um balneário do bairro.

“A mãe dele mora em frente ao balneário e ainda viu ele com vida lá dentro. Quando foi a noite só vieram avisar o irmão dele, que o Alan havia sido esfaqueado. O irmão dele foi até ao local, onde ele estava, e encontrou ele praticamente sem vida”, contou um tio da vítima, o industriário Paulo Rodrigues.

Segundo familiares, Alan tinha rixa com moradores do área | Foto: Daniel Landazuri

Alan foi atingido com facadas em todo o corpo, sendo que a maioria atingiram as costas e o peito dele. O Samu foi acionado pelos familiares, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

De acordo com a polícia, o suspeito do crime também estava no balneário, junto com a vítima. “A suspeita é que autor do crime tenha saído acompanhado da vítima do balneário, pois o local onde o corpo foi encontrado fica a poucos metros do clube”, informou um investigador da Polícia Civil.

Os familiares da vítima informaram que ele era usuário de drogas e no ano passado havia se envolvido em uma briga no bairro, devido ao fato Alan tinha rixa com outros moradores do área.

Imagens de câmeras de segurança do balneário e da área onde ocorrereu o crime devem ajudar nas investigações, que estão sendo realizadas pela Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

