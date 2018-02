Agricultor é morto a tiros de espingarda em Iranduba

Valdomiro tinha 48 anos e foi atingido com um tiro de espingarda no tórax | Foto: Divulgação

Manaus - O agricultor Valdomiro Machado Filho, de 48 anos, morreu, na noite deste domingo (4), após ser atingido com um tiro de espingarda, na comunidade São Francisco do Bujaru, Zona Rural do município de Iranduba (a 27 km de Manaus).

Segundo o irmão da vítima, um mototaxista, de 50 anos, o crime aconteceu após Valdomiro discutir com um grupo de homens ainda não identificados.

“Meu irmão estava trabalhando na produção de hortaliças. Ele foi deixar o patrão nessa comunidade e lá se envolveu em uma briga. Quando ele entrou na lancha dele para retornar, um dos homens atirou nele”, contou o irmão.

Valdomiro foi atingido com um tiro de espingarda no tórax. Ele foi socorrido por outro agricultor que presenciou o crime. “Ferido, ele foi trazido na própria lancha até um porto de Manaus, depois pegaram um carro particular e lavaram ele até o hospital”, disse o irmão da vítima.

A vítima deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas chegou morto na unidade de saúde.

O irmão do agricultor ainda informou que ele tinha uma rixa atinga com alguns moradores da comunidade São Francisco, porém a motivação não foi informada à reportagem.

O agricultor era morador da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele deixou a mulher e seis filhos. O caso será investigado pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba.

