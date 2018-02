Morador de rua é encontrado morto na invasão Cidade das Luzes

O corpo do morador de rua foi encontrado por volta das 9h | Foto: Júnior Mello

Manaus - Marcilon Gonçalves da Silva, de 42 anos, foi encontrado morto com golpes na cabeça, por volta das 9h desta segunda-feira (5), na invasão Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o aspirante Mustafá, da 20ª Cicom, "o corpo foi encontrado por populares em uma casa abandonada. "A arma usada para matar a vítima foi uma barra de ferro de aproximadamente 40 e 50 cm, que atingiu a cabeça de Marcilon", informou o aspirante.

Moradores da região informaram à reportagem que Marcilon era morador de rua e costumava consumir bebidas alcoólicas, mas não tinha desavenças com ninguém.

O delegado titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Benelli, esteve no local e disse que o crime será investigado juntamente com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Homossexual é morto

O repositor de mercadorias Alan Ferreira da Silva, de 24 anos, foi brutalmente assassinado com 12 facadas, na noite deste domingo (4).

O corpo dele foi encontrado na rua Cedro, na comunidade Santa Marta, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a família da vítima, Alan era homossexual e antes de ser morto foi visto acompanhado de dois homens e uma mulher, em um balneário do bairro.

Edição: Isac Sharlon

