'Justiceiro' atira em bumbum de homem que roubou carro em Manaus

Manaus - Um homem ainda não identificado e suspeito de assalto foi baleado nas nádegas (bumbum), na manhã desta segunda-feira (5), na avenida Joaquim Crus Mota, conjunto Flamanal, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O suspeito, segundo policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), roubou um carro modelo Onix, de cor branca e placas não divulgas, e estava praticando uma série de assaltos no bairro.

Ao tentar roubar uma mulher, que estava próximo de uma parada de ônibus, um homem, também ainda não identificado, atirou no suspeito. O tiro atingiu a região do bumbum do assaltante. Após ser atingido, ele foi detido pela população até a chegada da polícia.

O homem foi socorrido e levado para o hospital | Foto: Divulgação

O atirador, que foi chamado de "Justiceiro" pelos moradores, fugiu. A polícia não conseguiu encontrar o homem.

Além do carro, foram encontrados com o suspeito alguns pertences pessoais de algumas vítimas. O homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. Segundo a polícia, o estado de saúde dele é estável e deve ser liberado ainda nesta segunda-feira (4).

Após receber alta médica, o homem será levado para o 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Nesse domingo (4), um jovem de 19 anos foi baleado nas nádegas, na esquina das ruas Barroso e 24 de Maio, no bairro Centro, Zona Sul da capital. A tentativa de homicídio ocorreu a poucos metros de uma região, onde horas antes haviam sido realizadas duas tradicionais bandas de Carnaval em Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens e uma mulher, não identificados, são suspeitos de terem cometido o crime. A motivação ainda é desconhecida. Uma testemunha informou à reportagem que, após os disparos de arma de fogo, os suspeitos saíram correndo. "Ouvi um tiro e depois muitas pessoas correndo para todos os lados. Após cinco minutos, a polícia chegou", disse.

Edição: Isac Sharlon

