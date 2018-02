Ex-presidiário é morto com dez tiros em frente à família no São José

A maioria dos disparos atingiu o peito de Carlyle | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-presidiário Carlyle Paulo da Silva Haddad, de 42 anos, foi executado com dez tiros, na noite deste domingo (4). O crime aconteceu dentro da casa onde a vítima morava, localizada na rua Itaguatins, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, por volta das 20h, dois homens armados invadiram a casa da família e foram até o cômodo onde a vítima estava reunida com outros familiares. Os suspeitos descarregaram suas armas em direção de Carlyle e fugiram sem ser identificados.

"Os homens chegaram a pé, abriram o portão que estava encostado, e foram até área onde Carlyle estava. Ele comemorava o aniversário de uma irmã e foi morto na frente dos familiares", disse a testemunha.

Leia também: Homossexual é morto com 12 facadas na Zona Norte de Manaus

Cápsulas de pistolas ponto 40 e calibre 380 foram usadas no crime | Foto: Daniel Landazuri

Segundo a Polícia Civil, dez tiros atingiram o corpo do ex-presidiário, sendo que a maioria perfuraram o peito dele. Cápsulas de pistolas ponto 40 e calibre 380 foram encontradas no local do crime.

Uma pessoa próxima à vítima, que não quis se identificar, informou que Carlyle havia sido preso há quatro anos, pelo crime de tráfico de drogas. Atualmente ele cumpria pena alternativa e prestava serviço na instituição Casa Mamãe Margarida, no mesmo bairro onde morava. A suspeita do conhecido é que o assassinato de Carlyle seja um crime passional.

"Ele teve o envolvimento com o tráfico, mas pagou pelos erros. Atualmente ele estava trabalhando honestamente como eletricista residencial. Acreditamos que ele foi morto porque se envolveu com alguma mulher comprometida, mas a princípio é só uma suspeita. Estamos todos surpresos", lamentou o conhecido da vítima.

Carlyle deixou quatro filhos, sendo uma jovem de 18 anos e três crianças de 11, três e dois anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Agricultor é morto a tiros de espingarda em Iranduba

Homem que morreu após banda não recebeu socorro, diz família

Guardas são agredidos por usuários de drogas no Parque dos Bilhares