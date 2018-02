Homem é preso por estupro dentro de Fórum em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, na manhã desta segunda-feira (5), mandado de prisão por tentativa de estupro de vulnerável, em razão de sentença penal condenatória, em nome de Judson Pacheco Arcos, de 32 anos.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, o caso corre em segredo de justiça, por isso não serão fornecidos mais detalhes sobre as circunstâncias do crime, no entanto, reportagens publicadas em portais de Manaus, em outubro de 2013, informam que o suspeito teria tentado estuprar uma menina de 12 anos, na época.

O delegado Samir Freire explicou que a prisão só pôde ser feita após uma denúncia anônima | Foto: Divulgação/PC

De acordo com o delegado Samir Freire, o mandado de prisão em nome do acusado foi expedido no dia 25 de janeiro deste ano, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.



“Fomos informados, por meio do disque denúncia sobre a localização do procurado da Justiça e nos deslocamos até o endereço indicado. Foi dessa forma que logramos êxito em prender o infrator por volta das 10h, nas dependências do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul”, explicou Freire.

Judson cumpre mandado de prisão por tentativa de estupro de vulnerável | Foto: Divulgação/PC

Conduzido ao prédio da DECP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, Judson será encaminhado ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Tentativa de suicídio - outro caso

Após ser abusado sexualmente, um menino de 12 anos tentou suicídio ingerindo comprimidos de medicação para pressão de uma tia dele. O caso aconteceu em janeiro deste ano, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, um adolescente de 14 anos é suspeito de cometer o ato libidinoso com a criança.

A delegada Tatyanna Lobo, plantonista da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), explicou que o abuso, possivelmente, aconteceu na casa onde o pai da vítima mora com a mãe do suspeito, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.



"A vítima e o irmão gêmeo foram passar o final de semana na casa do pai e, quando retornaram para a casa da tia, com quem moram, a vítima ingeriu os medicamentos e foi encontrada desacordada", informou a delegada.





