Vídeo: carro preto 'leva terror' para moradores do Dom Pedro em Manaus

Manaus - Os moradores do bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus, denunciaram por meio de uma página no Facebook, a ação de assaltantes nas proximidades da avenida Bartolomeu Bueno da Silva. De acordo com o relato na postagem da página "Bairro Dom Pedro", um veículo modelo Onix, de cor preta, estaria realizando assaltos na localidade.

Ainda na postagem, os moradores pedem que as pessoas entrem em contato com policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para denunciar os caso. No vídeo é possível ver que o carro para em uma calçada e dois homens saem, vão em direção a alguns lanches e, em seguida, voltam correndo e o carro sai em alta velocidade.

A equipe do Em Tempo ligou para os policiais da 10ª Cicom, que informaram que os policiais receberam vários chamados sobre a ocorrência, saíram em diligência para identificar os possíveis assaltantes, mas não obtiveram êxito. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até a publicação desta matéria.

