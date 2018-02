Jovem sai de casa para visitar namorada desconhecida e some em Manaus

Manaus - O estudante Carlos Magno Pessoas, de 21 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (29), após sair de casa para visitar a namorada no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com a família do jovem, Carlos saiu de casa no dia 23 de janeiro se comunicava apenas por SMS.

Segundo o pai do estudante, Vero Magno, o jovem saiu da casa da mãe, onde mora, no conjunto Sérgio Pessoa Neto, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus dizendo que iria para a casa da namorada, desconhecida pela família.

Leia também: Agricultor é morto a tiros de espingarda em Iranduba

"Ele saiu dizendo que voltaria dia 29, e até essa data eu ainda mantive contato por mensagens, até que ele não falou maias nada", explicou Vero.

Ainda de acordo com o pai, o jovem saiu com mochila e algumas roupas. A família pede que quem puder colaborar com informações para encontrar Carlos, entre em contato com os números: (92) 99209-9860 ou (92) 99411-3572.

O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), que está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus.





Leia mais:

Vai fazer faculdade? Confira dicas para escolher uma boa instituição

Google lança ferramenta que ajuda a procurar emprego

Mulher morre com suspeita de reação a vacina contra febre amarela