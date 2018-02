Homem é encontrado em chamas e com mãos e pés amarrados em Manaus

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (5) | Foto: Bruno Fonseca

Manaus - Um homem ainda não identificado, aparentando ter idade entre 25 e 30 anos, foi espancado até a morte e teve o corpo queimado, na noite desta segunda-feira (5). Ele foi encontrado ainda com o corpo em chamas, só de cueca e com os pés e as mãos amarradas, no ramal do Puraquequara, localizado no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), um grupo de homens foi visto por um morador da comunidade retirando o corpo da vítima do porta-malas de um carro, de cor cinza e placas e modelo não informados.

Policiais militares da 28ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência, mas nenhum suspeito foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a necropsia do IML, o homem foi morto por agressão física, seguido de queimaduras. Ele teve como causas da morte traumatismo craniano encefálico.

A DEHS investiga o caso | Foto: Bruno Fonseca

Até a manhã desta terça (6), o homem permanecia sem identificação. O IML divulgou algumas características do homem: cabelo preto curto e quatro tatuagens pelo corpo, sendo uma de um palhaço nas costas, no lado direito do abdômen escrito “O Senhor é meu Pastor e nada me faltará”, o nome “Marlete” no braço esquerdo e uma gárgula na coxa esquerda.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

