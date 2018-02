Seis homens são presos após assalto, perseguição e tiroteio no Coroado

Manaus - Na tarde desta terça-feira (6), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu seis pessoas por assalto a um supermercado no bairro do Coroado, zona Leste da capital. Os infratores fugiram do local num Pálio de cor cinza, mas foram cercados nas proximidades da avenida Rodrigo Otávio, próximo à Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas (Assua).

O cerco inicial contra os infratores aconteceu na avenida Cosme Ferreira, próximo ao Conjunto Tiradentes, onde suspeitos metralharam uma viatura durante a perseguição e, por pouco, não atingiram os policiais. O bando foi perseguido até a avenida Rodrigo Otávio, onde foi capturado com o auxílio da Força Tática e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Com os criminosos foram apreendidas seis armas, sendo uma escopeta e mais cinco revólveres de calibre 38, todos com munição. Dos seis infratores, dois estão sendo medicados no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado e três estão presos na 11ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), na avenida Beira Mar, no Coroado. O motorista do bando está foragido.

Ao todo, seis armas foram apreendidas, sendo uma escopeta e seis armas de calibre 38. | Foto: Divulgação

