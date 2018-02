Preso suspeito de matar homem após programa sexual no Santo Antônio

Manaus - O suspeito de ter matado um mecânico no Santo Antônio foi preso na tarde desta terça-feira (6). Bruno Almeida Gomes, de 24 anos, foi detido por uma equipe de policiais civis na avenida Djalma Batista, Chapada, na Zona Centro-Sul da cidade. O crime ocorreu no último dia 4 de janeiro após a vítima participar de um programa sexual. Outro suspeito de ter participado do latrocínio foi preso no dia 26 janeiro deste ano.

De acordo com a titular do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Déborah da Fonseca Barreiros, após a colaboração da imprensa na divulgação da imagem do suspeito, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando onde Bruno estava. Ele teve participação no assassinato do Francisco Carlos Peres, conhecido como “Chico dos Motores”, de 59 anos.

"A equipe do 5º DIP recebeu uma ligação de uma pessoa informando que o suspeito estava nas imediações da Djalma Batista. Nos deslocamos até o local e conseguimos obter êxito na diligência - que terminou com a prisão do Bruno. Conforme investigação policial, ele teria cometido o assassinato do 'Chico dos motores' depois de roubá-lo", explicou Déborah.

José Carlos Melo da Silva teria participado do latrocínio e foi preso no dia 26 de janeiro | Foto: Divulgação

Garota de programa é mandante de crime

Ainda conforme a polícia, a vítima supostamente estava com uma garota de programa, quando ela viu uma grande quantia de dinheiro no local, cerca de R$ 1.200. Aproveitando da situação, a mulher, que está sendo procurada pela polícia, teria chamado Bruno e José Carlos Melo da Silva, de 31 anos, preso no dia 26 de janeiro, para roubar Francisco. Ao ser preso, José confessou que a garota de programa era a mandante do crime.

Segundo a delegada, depois de roubar os dois homens, eles acabaram matando a vítima a facadas. Francisco teve uma faca cravada no pescoço.

