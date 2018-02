Dupla é presa com motos furtadas em oficina no Montes das Oliveiras

Manaus - Depois de denúncia feita pelo WhatsApp, policiais civis conseguiram prender em flagrante, na tarde desta segunda-feira (5), por volta do meio-dia, Euclides de Jesus Silva Melo, de 30 anos, e Márcio dos Reis Gonçalves Machado, de 35 anos, por receptação. Os dois foram detidos em uma oficina na rua Macauveira, no Montes das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Leia também: Seis homens são presos após assalto, perseguição e tiroteio no Coroado

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Rafael Allemand, uma equipe foi informada pelo número (92) 99110-1063 que indivíduos estariam adulterando os sinais identificadores das motocicletas em uma oficina naquele bairro.

FACEBOOK | Foto: Divulgação





“Logo após recebermos a delação, nos deslocamos ao endereço indicado, onde abordamos Euclides e Marcio. Com eles nós recuperamos duas motos, sendo uma da marca Yamaha, modelo YBR 125, de cor vermelha, furtada no dia 22 de janeiro deste ano, e a outra da montadora Honda, modelo CG 125, de cor preta, furtada no início da manhã de ontem. Os dois veículos foram furtados no bairro Monte das Oliveiras”, explicou Allemand.



Leia mais:



Secretário Orsine Júnior destaca prioridades para o turismo no Amazonas

Reforma da previdência não atingirá quem ganha até R$ 5 mil

Google lança aplicativo que ajuda a procurar emprego