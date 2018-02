Jovem é preso por ter trocado tiros com PMs em janeiro deste ano

Manaus - Um dos suspeitos de ter trocado tiros com policiais militares foi preso na tarde desta terça-feira (6). O homem identificado como Vitor Hugo Ferreira Lessa, de 23 anos, tinha mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Geildson de Souza Lima, da Comarca de Manaus, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A prisão aconteceu na casa onde o suspeito morava, situada no beco da Paz, bairro Santa Luzia, Zona Sul.

De acordo com o titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, o homem é um dos quatro indivíduos investigados por entrarem em confronto com policiais militares no dia 8 de janeiro deste ano, no beco da Bomba, bairro Educandos, mesma zona.



“Segundo policiais militares, a guarnição recebeu uma denúncia informando a comercialização de drogas no endereço informado e se deslocou até o local para averiguar a veracidade das informações. Na ocasião, os policiais foram recebidos com tiros de fuzil e de pistola. Durante a troca de tiros, Vítor Hugo foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro 28 de Agosto. Outro elemento, ainda não identificado, empreendeu fuga pulando em um igarapé. Rodrigo Sales da Silva, 20, e Shayde Dutra da Paz, 18, foram presos”, disse Goes.



Logo após o episódio ficou comprovado o envolvimento de Vítor Hugo com o tráfico de drogas naquela região. Em razão disso, Aldeney Goes pediu à Justiça o pedido de prisão em nome do jovem. O suspeito foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Investigações continuam

“Continuaremos as diligências em torno do caso com o intuito de verificarmos a participação de terceiros nesse crime, bem como obter mais informações sobre a procedência e destino das armas de fogo utilizadas no confronto com os policiais militares”, concluiu o delegado.





