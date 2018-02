Falso PM é preso com arma e fardamento na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Railson Nick Leite dos Santos, de 23 anos, foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na noite da última terça-feira (7), no beco Sinval de Moura, bairro de Petrópolis, zona Sul de Manaus.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), por volta das 21h, os militares receberam uma denúncia anônima informando que um homem estava no beco armado com uma pistola e fardado se passando por policial. Na ocasião, uma viatura foi ao local e encontrou o suposto PM no local.

Ainda segundo a PM, após interrogatório, o suspeito confessou que se passava por policial. Ele disse ainda que em sua residência estava escondido uma pistola 640, além do fardamento completo de uso exclusivo da Polícia Militar do Amazonas.

Após os procedimentos, o suspeito foi apresentado no 1° Distrito integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Policiais envolvidos em crimes

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) comprovam que 343 processos estão abertos para investigar a conduta de policiais militares (PMs). Em relação a policiais civis existem 888 processos em andamento. Juntos, os números somam mais de 1,2 mil processos em curso. No entanto, não é possível identificar se houve aumento ou redução no número de policiais denunciados porque os dados referente ao ano de 2016 não foram divulgados pela atual gestão.

Os dados ainda revelam que neste ano foram arquivados 191 processos de PCs, sendo que 38 servidores foram punidos. Já os PMs tiveram 232 processos arquivados. Deste número apenas 80 foram penalizados. Segundo a Corregedoria-Geral da SSP-AM, em média, 400 policiais são denunciados anualmente, entre civis e militares.

Entre os principais crimes, supostamente cometidos por eles, está o de prevaricação (deixar de praticar o serviço público por interesse pessoal), podendo ter pena de um a três anos de prisão, cabendo a demissão por justa causa.

