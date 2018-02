Motorista da Uber é amarrado e assaltado durante ‘corrida’ em Manaus

Manaus - Um motorista da Uber, de 38 anos, viveu momentos de terror durante um assalto que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7), na rua 213, Conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A vítima informou aos policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que após receber um chamado por meio do aplicativo, foi até o local e encontrou três homens. Minutos após o embarque dos passageiros, os suspeitos anunciaram o assalto e renderam o motorista com uma arma de fogo.

O motorista da Uber disse ainda que os assaltantes pediram para que ele parasse o carro na avenida Curaçao, no mesmo bairro. Os criminosos tiraram a vítima do volante, vendaram seus olhos e o amarraram, o abandonando na rua. Os ladrões levaram toda a renda da noite, um aparelho celular e a chave do veículo.

Após o crime, o homem conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia. Os policiais realizaram buscas pela área, mas não encontram nenhum dos suspeitos. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Em janeiro deste ano, três pessoas foram presas por policiais da Força Tática da Polícia Militar, após cometerem diversos roubos e sequestrarem um motorista da Uber.

O motorista do aplicativo informou à polícia que havia pego os três clientes no bairro Parque das Nações com destino ao bairro Jesus Me Deu. No meio do trajeto, um deles teria sacado a arma de fogo e anunciado o assalto.

Depois de roubar a quantia de R$ 96 do condutor, os suspeitos teriam obrigado o motorista a dirigir para eles. Dentro do veículo foram encontrados cinco aparelhos celulares, três carteiras e um relógio.

Diante dos fatos, o trio suspeito foi conduzido e apresentado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde outras vítimas os reconheceram como autores dos roubos.





