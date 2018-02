Homem é morto a facadas por namorado de ex-mulher em Manaus

Corpo foi levado para o IML | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O acreano Nelson Guilherme Melo da Silva, de 53 anos, foi espancado e morto com 17 facadas na madrugada desta quarta-feira (7), na Zona Norte de Manaus. A vítima teve o rosto desfigurado e os olhos perfurados, além de ter a cabeça parcialmente esmagada por golpes de perna-manca.



O crime aconteceu na casa da ex-esposa da vítima, uma mulher de 37 anos, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova. Um morador da área, que presenciou a discussão, chamou a polícia.



De acordo com a polícia, o atual namorado da mulher, Ismael Souza Andrade, de 28 anos, e um amigo dele, identificado apenas como André, conhecido como "Pitbull", são os suspeitos de cometerem o crime.

Ainda segundo o a polícia, o assassinato foi motivado por ciúmes, após Ismael presenciar a namorada conversando com o ex-marido. "Ele chegou na casa dela e viu a namorada conversando com o ex-marido. Pediu que Nelson fosse embora, mas ele permaneceu no local. Os dois chegaram a brigar dentro da casa. O Ismael saiu e retornou com o amigo e acabaram matando a vítima", informou um investigador da Polícia Civil.

Os suspeitos retornam à casa da mulher, armados com uma faca e um pedaço de perna-manca. Eles levaram a vítima até um quarto da casa, onde espancaram e esfaquearam o homem, que não resistiu e morreu no local.



Uma equipe da 6ª Cicom, foi ao local do crime e encontrou apenas a mulher, que foi conduzida ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou depoimento sobre o caso e foi liberada.



A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.



