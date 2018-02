Criminoso troca tiro com polícia e é preso ao ser hospitalizado

O suspeito deu entrada no pronto-socorro minutos após trocar tiros com a polícia no campos sales | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem identificado como Wesley Pereira, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (7), por policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após dar entrada no pronto-socorro da Zona Norte (antigo Delphina Aziz), localizado na avenida Torquato tapajós.



De acordo com informações do Tenente Félix, por volta das 10h, o suspeito deu entrada no hospital com um tiro no tórax. Os policiais Solicitaram ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que realizassem o levantamento do nome do paciente e, durante a consulta, foi constado que Wesley tinha várias passagens pela polícia.

“Esse suspeito trocou tiros com a polícia na área do campo Sales. Após a troca de tiros o comparsa dele o levou para uma casa no bairro Novo Israel. A esposa foi informada pelo comparsa que Wesley havia sido assaltado e ferido a tiros por bandidos e ela o trouxe para o hospital. Ao dar entrada, confirmamos com policiais da 20ª Cicom que ele tinha as mesmas características do suspeito que trocou tiros com eles, inclusive as roupas", explicou o tenente.



Após a confirmação, os PM´s deram voz de prisão para Wesley.



Depois de ser medicado, o criminoso será encaminhado para o 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.



Outro caso

Um dos suspeitos de ter trocado tiros com policiais militares foi preso na tarde da última terça-feira (6). O homem identificado como Vitor Hugo Ferreira Lessa, de 23 anos, tinha mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Geildson de Souza Lima, da Comarca de Manaus, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A prisão aconteceu na casa onde o suspeito morava, situada no beco da Paz, bairro Santa Luzia, Zona Sul.



De acordo com o titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, o homem é um dos quatro indivíduos investigados por entrarem em confronto com policiais militares no dia 8 de janeiro deste ano, no beco da Bomba, bairro Educandos, mesma zona.

Logo após o episódio ficou comprovado o envolvimento de Vítor Hugo com o tráfico de drogas naquela região. Em razão disso, Aldeney Goes pediu à Justiça o pedido de prisão em nome do jovem. O suspeito foi indiciado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

