Usuário de drogas é morto em 'área vermelha' da Cidade de Deus

A suspeita da polícia é que o crime foi motivado por um acertos de contas | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Eduardo da Rocha Coutinho, de 18 anos, conhecido como "Tigrão", foi assassinado com dois tiros na noite de terça-feira (6), na rua Corinthians, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital.



De acordo com relatos que testemunhas repassaram à Policia Civil, dois homens se aproximaram da vítima e fizeram pelo menos sete disparos. Dois tiros atingiram as costas. Os suspeitos chegaram a revistar e retirar dos bolsos do rapaz uma quantia em dinheiro e trouxinhas de drogas e fugiram a pé, sem ser identificados.

Policiais militares da 13ª Cicom atenderam a ocorrência e acionaram o Samu, mas a vítima morreu no local. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo a polícia, o assassinato aconteceu em uma área vermelha. O local é dominado pelo tráfico de drogas e dá acessos a vários becos do bairro. A vítima frequentava a região para consumir entorpecentes.

A suspeita da polícia é que o crime foi motivado por um acertos de contas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso com usuário de drogas

Há quatro dias um corpo de um outro usuário de drogas foi encontrado no beco Branco e Silva no bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo testemunhas, Marcio Melo Ferreira das Neves de 21 anos foi abandonado por colegas no local.

Apesar da morte aparentemente ter sido causada por overdose, a policia civil investiga o caso. Márcio já tinha passagem pela polícia por crimes de roubo e tráfico de drogas.





