Juíza conduz diretor do CDPM 2 para prestar esclarecimentos, em Manaus

Manaus - O diretor do Centro de Detenção Provisória Masculina 2 (CDPM), Márcio André Araújo Pinho, foi intimado na tarde desta quarta-feira (7), para prestar esclarecimentos à Justiça, pelo crime de prevaricação. A decisão foi tomada pela juíza da 3ª Vara do Tribunal do Júri Patrícia Macêdo Campos.

De acordo com despacho feito pela juíza, a decisão foi deu-se depois de alguns presos que estão no CDPM 2, não comparecerem a audiência e o diretor da unidade prisional não prestar qualquer esclarecimento sobre a falta dos detentos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que apresentou justificativa por meio de ofícios sobre a não condução dos detentos Felipe Batista Ribeiro e Kaio Wellington Carvalho dos Santos, do CDPM 2, em audiências de instrução preliminar marcadas no período de 31 de janeiro a 5 de fevereiro deste ano, relatando a situação de recusa dos detentos em serem escoltados.

Sobre o caso da não apresentação de Adalberto Salomão da Silveira, na última terça-feira (6), a Seap informou que o fato do não comparecimento do detento também foi justificado por meio de ofício.

A secretaria ainda disse que na audiência marcada para esta quarta-feira (7), com o detento Sarney Araújo de Souza, a Seap foi informada e estava tomando as providências para apresentação do interno às 10h, e que não foi realizada por conta da comunicação recebida pela secretaria do adiamento da audiência.

Sobre a decisão da juíza da 3ª Vara do Tribunal do Júri, a Seap esclarece que foi determinada uma condução coercitiva do diretor do CDPM 2, para lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por prevaricação.



Mediante as justificativas apresentadas e recebidas via malote digital pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a Seap informa que o diretor será apresentado em delegacia da capital para os devidos esclarecimentos, em seguida aguardará em liberdade o trâmite do processo no juizado especial criminal.

Crime

Conforme descrito no dicionário Aurélio, o crime de prevaricação "é perpetrado por funcionário público, e que consiste em retardar ou deixar de praticar, indebitamente, ato de ofício, ou em praticá-lo para satisfação de interesse próprio".





