Casal do crime: dupla é presa com arma e drogas na Cidade Nova

Manaus - O casal Kevinton Figueiredo Portilho, o "Kevin", de 20 anos, e Thayza de Sousa Silva, a "Morena", de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (7), em posse de arma de fogo, munições, drogas e dinheiro vindo do tráfico de drogas.

De acordo com titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, as prisões de Kevinton e Thayza aconteceram na casa onde eles moravam, no conjunto Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Mac Donald ressaltou que os policiais civis chegaram até o casal após o recebimento de delação feita ao número (92) 99184-4434, o disque-denúncia da unidade policial, informando a comercialização de drogas e a utilização de uma arma de fogo pelos suspeitos no endereço informado.

“Montamos campana em frente à residência e observamos movimentação suspeita no lugar. Então abordamos os suspeitos e, durante revista no pátio do imóvel, encontramos um revólver calibre 38 com numeração raspada, 14 trouxinhas e uma porção pequena de maconha do tipo skank, além de uma porção pequena de oxi", disse.

Já no quarto do casal, o delegado explicou que seis munições de calibre 38 intactas, um cartucho de calibre 20 e R$ 1.537 em espécie, oriundos do tráfico de drogas também foram encontrados.



O titular do 6º DIP ressaltou, ainda, que durante consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), foi verificado que "Kevin" já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi preso pela equipe do 6º DIP no dia 20 de dezembro de 2017 e liberado durante audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

Já “Morena” tinha passagem pela polícia por participação em roubo majorado ocorrido em agosto de 2017. Ela estava em liberdade provisória há poucos meses e ainda faz uso de tornozeleira eletrônica.





