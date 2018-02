Dupla é presa com moto roubada e arma após arrastão no Campo Sales

Jackson e Elton foram autuados em flagrante | Foto: Divulgação

Manaus - Jackson Lima de Albuquerque, de 39 anos, e Elton Santos da Silva, de 19 anos, foram presos, na noite desta quarta-feira (7), após cometerem uma série de roubos no bairro Campos Sales, Zona Oeste da capital.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi detida na avenida Dona Otília, depois de assaltarem um posto de combustível. Eles utilizavam uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor vermelha, sem placa, para cometer os crimes.

"Eles estavam cometendo arrastão pela área Oeste, assaltaram vários pedestres, pessoas em pontos de ônibus. Algumas vítimas denunciaram e passaram algumas características. Por volta das 22h, localizamos os suspeitos quando eles assaltavam o posto de gasolina", explicou o capitão Lúcio Landim, da 20ª Cicom.

Leia também: Barbárie: Filho é preso após matar a mãe com três facadas em Parintins

O capitão ainda informou que os suspeitos roubaram uma quantia em dinheiro que estava com um frentista e pertences do funcionário. Durante a abordagem foi constatado que a moto tinha restrição de roubo, o veículo e uma uma arma calibre 38, com quatro munições intactas foram apreendidas.

Jackson e Elton foram autuados em flagrante e devem responder por roubo e posse ilegal de arma de fogo. A dupla foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra.

Tiroteio e perseguição

Cinco homens foram presos na tarde de ontem (6), por policiais da 11ª Cicom, pelo envolvimento em assalto cinematográfico a um supermercado e tiroteio com a Polícia Militar, no bairro Coroado, Zona Leste da capital. Os criminosos fugiram do local num Pálio, de cor branca, que não teve a placa divulgada.

Eles foram interceptados nas proximidades da avenida Rodrigo Otávio, próximo à Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas (Assua). Durante a ação, três assaltantes foram baleados e um pedestre ficou ferido. Segundo a polícia, todos estão internados em prontos-socorros.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Casal do crime: dupla é presa com arma e drogas na Cidade Nova

Dupla é presa com motos furtadas em oficina no Montes das Oliveiras

Dupla é presa por roubo, porte ilegal de arma e tráfico, no São José