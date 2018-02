Integrantes de quadrilha são presos após roubarem casa em Manaus

Os dois homens são integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências | Foto: divulgação

Manaus - Após roubarem uma casa e baterem com o carro da vítima em um muro durante uma perseguição policial, dois homens identificados como Isaías Rodrigues da Silva, de 24 anos, e Iogene da Silva Paz, de 21 anos, foram presos por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (8), na rua 44-B, do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

De acordo com polícias militares da 27ª Cicom, os suspeitos são integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências. "Eram quatro suspeitos. Eles invadiram uma casa na Colina do Aleixo e levaram vários pertences, entre os objetos estão duas televisões LCD, bolsas, dinheiro e celulares, além do carro modelo Fiat Punto, de cor prata e placa NOJ-6973", informou um policial que não quis ter o nome divulgado.

O PM ainda informou que o carro da família foi localizado e, durante uma perseguição, os suspeitos colidiram com o veículo no carro no muro de uma casa. Os suspeitos fugiram a pé e um deles foi capturado.

"Além do suspeito que estava no carro, também foi localizado um outro, que era mototaxista. Ele estava dando apoio aos outros integrantes da quadrilha em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha e placa JXV-0363", contou o tenente.

Outro caso

Por volta das 0h45 desta quinta, Victor Barroso da Silva 19 anos e Douglas Gomes Rocha 20 anos, foram presos por policiais militares da 28ª Cicom, durante o patrulhamento na avenida Cosme Ferreira, bairro Distrito Industrial. Os policiais avistaram uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita, e deram ordem de parada, o condutor ficou nervoso, se desequilibrou da moto e colidiu em uma sarjeta.

A equipe policial realizou abordagem dos suspeitos, e durante a revista encontraram um revólver de marca calibre 32, com a numeração raspada, com duas munições intacta, além de dois aparelhos celulares, produtos de roubo. A dupla foi encaminhada ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

