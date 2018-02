Foragido do Pará é preso em condomínio de luxo em Manaus

O foragido foi preso em um condomínio de luxo no bairro de Flores. | Autor: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Marco Aurélio Rosas de Jesus Júnior, de 41 anos, natural do Pará, foi preso por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), na tarde da última quarta-feira (7), na Rua Barão de Indaiá, bairro flores, zona Centro-sul de Manaus.



De acordo com o delegado titular do DRCO, Guilherme Torres, o foragido foi condenando em 2010 por tráfico de drogas na 6ª Vara Criminal do Pará. O fugitivo utilizava nome falso e já havia retirado vários documentos na capital amazonense.

“Desde dezembro do ano passado, estávamos monitorando o estilo de vida dele. Durante as investigações percebemos que ele não trabalhava. Saía de casa apenas para fazer alguns contatos e ir à academia malhar. Aqui em Manaus utilizava um nome falso e tirou vários documentos falsos. Investigamos que ele foi condenado no Pará, onde liderava uma organização criminosa que transportava drogas de Tabatinga direto para o estado do Pará”, explicou o delegado.

O delegado adjunto do DRCO, Demétrius Queiroz, disse que na casa de Marco foi encontrado 15 mil dólares, carregadores de pistola, documentos falsos, além de frascos de anabolizantes.

“Nós fizemos uma tocaia e esperamos o foragido voltar para sua residência. No momento da abordagem, ele apresentou o documento falso, que depois disse ter adquirido pelo valor de R$ 2 mil. Ele morava numa casa luxuosa, onde foram encontrados vários anabolizantes, dólares e munição de uso restrito. As investigações em torno do caso irão continuar, precisamos saber mais sobre os contatos dele aqui no Amazonas", finalizou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, uso de documento falso e posse de munição de uso restrito. Marco será levado para audiência de custódia no fórum Ministro Henoch Reis e seguida conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficara à disposição da justiça, até que seja transferido para unidade prisional do Pará.

