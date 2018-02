Traficante investigado por mais de 14 mortes é preso em Manaus

Manaus - Acusado de ser mandante e autor de pelo menos 14 homicídios, o traficante Alexsandro Oliveira dos Santos, de 32 anos, conhecido como “Sandrinho”, foi preso pela Polícia Civil. Ele foi apresentado na manhã desta quinta-feira (8), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste da capital.

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da DEHS, “Sandrinho” comandava o tráfico de drogas dos bairros São Jorge e Vila da Prata, da Zona Oeste. Ele assumiu o poder após participar da morte do antigo chefe do tráfico da região, o Glauciney Oliveira do Carmo, o “Glau”, assassinado no estacionamento do Hospital 28 de Agosto, em 2012.

Valério ainda informou que todas a mortes estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Os crimes foram cometidos em um período de três anos, entre 2015 e 2017. O delegado frisou que alguns dos casos aconteceram quando “Sandrinho” era detento do regime semi-aberto. “Solicitamos uma certidão carcerária e identificamos que, no período de algumas execuções, o “Sandrinho” estava ausente do sistema prisional”, disse.

Em um dos casos, "Sandrinho", matou com cinco tiros um 'soldado' dele, o Cleverton da Silva Meneses, de 27 anos, conhecido como "Bombinha". Segundo a polícia o crime aconteceu porque a vítima se negou a vender drogas para o traficante em seu estabelecimento.

Ainda segundo a polícia, em depoimento, Alexsandro confessou a autoria do homicídio de José Roger Chaves da Silva, ocorrida no dia 25 de maio de 2017. "Sandrinho relatou que a vítima já teria tentado matá-lo. O crime aconteceu na avenida Mário Ypiranga, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade, após a vítima sair de um culto evangélico em uma igreja localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada.

Uma das mortes encomendadas por traficante acusado de 14 homicídios em Manaus | Autor: Divulgação

Confira a lista de pessoas assassinadas pelo traficante, as datas e motivações das mortes:



Id Vítima Data Motivação 1 Rodrigo Henrique Santos Bandeira 04/07/2015 Dívida de tráfico 2 Elias Wendell Lima de Oliveira 03/09/2015 Dívida de tráfico 3 Afranio Junho Lima 01/02/2016 Dívida de tráfico 4 Cleverton da Silva Menezes 08/11/2016 Negou-se a continuar traficando para o acusado 5 Eden Ferreira Paz 04/06/2016 Envolvimento com o tráfico 6 Marcelo Andercley Rodrigues de Souza, o "Marcelinho" 30/07/2017 Dívida de tráfico 7 Suzyane Katlen Valentin de Souza 06/09/2017 Usuária de drogas presa após levar a polícia até uma das bocas de fumo de "Sandrinho" 8 José Santos Rodrigues de Araújo 11/11/2017 Brigou com um dos soldados de "Sandrinho" e o acusado autorizou a execução 9 James Wisley Ludegero Terencio 18/05/2017 Dívida de tráfico 10 Kelison da Silva Nascimento 18/05/2017 Dívida de tráfico 11 Paulo Andre Lima Rodrigues, o "Diabo Loiro" 07/08/2017 Dívida de tráfico 12 Igor Ferreira Gomes 01/12/2017 Dívida de tráfico 13 Jhonata Palheta Marques, o "Cebola" 24/05/2016 Traficante rival 14 Emerson Lopes de Souza 19/11/2017 Dívida de tráfico





Prisão



"Sandrinho" foi preso na quarta (7), no Centro, Zona Sul, após seis meses de investigação. O delegado contou que ele estava sendo monitorado e se preparava para cometer um novo homicídio. "Conseguimos impedir mais uma morte, no dia da prisão, pois "Sandrinho"estava entrando em contato com um seus pistoleiros, para assassinar mais uma pessoa", disse. Durante a prisão também foi apreendido com o acusado um carro importado da marca Kia, modelo Sportage, de cor branca.

Narcotráfico

Segundo Valério, "Sandrinho" era integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN), mas após assumir o comando do tráfico de dois principais bairros da Zona Oeste, passou a traficar de forma independente, negociando exclusivamente com narcotraficantes colombianos.

Foragido

A Polícia Civil procura por Alexandre Alves da Silva, o ‘Cagão’, que é conhecido como ‘o braço direito’ e pistoleiro de "Sandrinho".

‘Cagão’, é conhecido como ‘o braço direito’ e pistoleiro de "Sandrinho". | Foto: Divulgação

Denúncia

Conforme o delegado 'Sandrinho' aterrorizava os bairros onde comandava a criminalidade. "Foi difícil conseguir testemunhas durante as investigações, pois as pessoas sabiam da periculosidade dele e tinham medo, porque ele ameaça muitas famílias. A Polícia Militar teve um importante papel na prisão dele", disse Valério, que ressaltou que o existe a suspeita de "Sandrinho", ter envolvimento em outras mortes, o delegado pede a colaboração da polução para denunciar anonimamente outros casos pelo número de WhatsApp 98118-9535, ou comparecer na sede da DEHS, na avenida Autaz Mirim.

Alexsandro foi indiciado por homicídio qualificado e organização criminosa. Ele deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará a disposição da Justiça.

