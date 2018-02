Jovem sai de casa para visitar amiga e desaparece em Manaus

Manaus - O jovem Everton Fernandes Freitas, de 18 anos, está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (6). Everton saiu de casa com um primo, identificado como Vítor, por volta de 16h, na rua Arapari, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, para a casa de uma amiga.

Leia mais: Jovem sai de casa para visitar namorada desconhecida e some em Manaus

No dia seguinte, Vítor acordou no pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, sem lembrar de nada do que teria acontecido no dia anterior. “O Vítor entrou em contato com uma outra prima e avisou que estava no hospital”, conta a prima Thaís Fernandes.

Everton deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, também na Zona Leste, às 11h22 do mesmo dia, mas a família só pôde procurá-lo à tarde. “Quando nós chegamos ao Platão, ele não estava mais lá. Só sabemos que ele deu entrada no hospital. A gente acha que eles estavam com alguém, porque os dois estavam sem documento, mas os nomes deles estavam registrados corretamente no sistema dos dois hospitais”, relata a familiar.

O caso está registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops). Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Everton, pode entrar em contato com a Deops por meio do telefone (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Everton, ligar para os números (92) 99444-3415 ou 99459-1882.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Homem que morreu após banda não recebeu socorro, diz família



Após matar homem a tiros em lanche, criminosos fogem em carro

Seis homens são presos após assalto, perseguição e tiroteio no Coroado