Ao voltar de velório, PM morre atropelado por BMW no Tarumã

Manaus - Um sargento da Polícia Militar do Amazonas, morreu na tarde desta quinta-feira (8), na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Antônio Sérgio Ramos dos Santos pilotava uma motocicleta e, quando voltava do velório de um amigo, que também era policial militar, acabou sendo atingido por uma BMW branca de placa placa PHY 5250, que estava em alta velocidade. O acidente ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A vítima era membro da Banda da PM.

Testemunhas informaram que o condutor do veículo que atingiu Antônio estava além do limite da velocidade permitida na via, que é de 60 km/h. "Nunca tinha visto um veículo correr tanto. Foi um susto. Vi quando ele atingiu o policial e fiquei tão assustada que nem percebi o momento em que o condutor do veículo fugiu", disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

Veículo ficou parcialmente destruído. | Foto: Marcelo Cadilhe

O coronel Santiago, da PM, assegura que as investigações serão incansáveis para solucionar o ocorrido. Uma câmera que captura imagens 360 graus do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e que está instalada na rotatória próximo à região do incidente, poderá ser solicitada para auxiliar nas investigações.

Trânsito ficou completamente congestionado na área do acidente. | Foto: Marcelo Cadilhe

O carro foi removido por um guincho e ficará no pátio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), assim como a motocicleta da vítima. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

Até a publicação desta matéria, nenhum familiar ou representante legal do condutor da BMW se apresentou para esclarecimentos ou para acompanhar a remoção do veículo da via.





Edição: Luís Henrique Oliveira





