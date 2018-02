Trânsito é alterado para eventos de Carnaval em Manaus

Além da operação de trânsito, o Manaustrans vai realizar um trabalho de orientação com mensagens educativas | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - A Prefeitura de Manaus montou um planejamento especial de trânsito para os eventos carnavalescos realizados no Sambódromo, a partir desta sexta-feira, 9/2, até o dia 13/2, Terça-feira Gorda.



A ação será realizada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) que mobilizará agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres para garantir a segurança nas vias e manter a fluidez do tráfego.

Além da operação de trânsito, o Manaustrans vai realizar um trabalho de orientação com mensagens educativas que serão distribuídas para o público do Sambódromo no dia 10/2, a partir das 18h.

Confira como fica o trânsito nos seguintes eventos:

- Dia 9/2/2018 – sexta-feira – Desfile das escolas de samba dos Grupos de Acesso “A e B” - A partir das 8h, interdição da Alameda do Samba e da avenida Belmiro Vianez, entre as avenidas Loris Cordovil e Pedro Teixeira.

- Dia 10/2/2018 – sábado – Desfile Grupo Especial - A partir das 7h, interdição parcial da Loris Cordovil (fluindo metade da via no trecho entre a Constantino Nery e a Alameda do Samba. A partir das 15h interdição- Pedro Teixeira – Trecho Francisco Orellana até a Constantino Nery. A partir das 14h da Interdição total da av. Loris Cordovil no trecho entre a Constantino Nery e rua Vivaldo Lima (SPA Alvorada).

Dia 11/2/2018 – domingo – Bloco das Piranhas - Não há previsão de interdição no entorno do Sambódromo. No entanto, agentes do Manaustrans estarão no local para verificar a necessidade de interrupções no trânsito, dependendo da quantidade de pessoas transitando nas vias.

Dia 12/2/2018 – segunda-feira – Carnaboi - A partir das 16h interdição da avenida Pedro Teixeira, trecho entre a avenida Francisco Orellana e Constantino Nery, e interdição da avenida Loris Cordovil no trecho entre a Constantino Nery e rua Vivaldo Lima (SPA Alvorada).

Dia 13/2/2018 – terça-feira – Desfile do Galo de Manaus - A partir das 9h, interdição da avenida Flaviano Limongi, via situada entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia.





