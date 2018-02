Jovem de 16 anos é baleado na cabeça com arma caseira em Maués

Maués (AM) - O jovem Wirlen do Carmo, de 16 anos, foi baleado na cabeça, no momento em que transitava em via pública no município de Maués (a 253 km de Manaus). Conforme a polícia, a vítima foi abordada por uma dupla, até o momento não identificada, que baleou o jovem com um disparo de arma de fogo caseira.

De acordo com informações de policiais que atuam na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, a dupla, que não foi reconhecida, fugiu após o crime. No entanto, policiais militares estão realizando buscas para identificar e prender os suspeitos.

Familiares informaram que não sabem o que pode ter motivado a tentativa de homicídio contra Wirlen. O quadro de saúde da vítima é considerado grave, conforme médicos do pronto-socorro João Lúcio, em Manaus, para onde a vítima foi encaminhada.

A Polícia Civil (PC) de Maués está investigando o caso.

