Taxista é baleado na boca e tem carro roubado na Compensa, em Manaus

Manaus - Um taxista de 56 anos foi atingido com tiro na boca durante um assalto, na noite desta quinta-feira (8), na rua Belém, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 21h a vítima teve o carro roubado por dois homens, que se passaram por passageiros. A dupla anunciou o assalto, baleou o taxista e o jogaram em via pública. Em seguida fugiram no táxi sem ser identificados.

“Quando chegamos no local, a vítima estava consciente, jogada de bruços. Acionamos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o taxista ao pronto-socorro”, informou o tenente Jhonison Alves, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O tenente ainda informou que foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. “Repassamos as características do veículo da vítima ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O táxi foi encontrado, duas horas depois, abandonado, pela equipe da 17ª Cicom, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste”, contou.

O taxista foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde continua internado. O estado de saúde dele não foi divulgado e a Polícia Civil deve investigar o caso.

Taxista baleado

O taxista Anderson Falcão Guerra, de 31 anos, foi atingido por vários disparos após pular do carro que conduzia durante um assalto que ocorreu no dia 13 de janeiro, na rua Palmeira do Miriti, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas, o motorista trafegava pela rua Palmeira com um passageiro, quando o homem solicitou que a vítima parasse o carro para buscarem três colegas que aguardavam em uma esquina.

