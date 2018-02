Rapaz é preso com 18 quilos de oxi na Zona Norte de Manaus

Lucas foi autuado no 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Lucas Oliveira de Melo, de 19 anos, foi preso com 18 quilos de oxi, na noite desse quinta-feira (8), na casa onde morava, localizada na localizada na rua 12, Bairro Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus.

Ele foi preso após uma denúncia anônima feita por meio do WhatsApp da Rocam. Na mensagem, o denunciante relatou que Lucas estaria guardando uma grande quantidade de drogas na casa dele.

A equipe foi ao local informando na denúncia. Quando percebeu a presença da polícia Lucas tentou fugir, porém foi alcançado pelos policiais. Na casa foram encontrados 18 quilos de oxi e uma balança de precisão.

Lucas foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Apreensão de drogas

Em 2017, as forças de segurança do Amazonas apreenderam 16.443,73 toneladas de entorpecentes, a maior quantidade de drogas apreendidas em 12 anos. O montante representa um aumento de 64% em relação a 2016, quando as preensões totalizaram 10.012,59 toneladas. Os dados são da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que contabiliza apreensões periciadas no Instituto de Criminalística.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, o quantitativo de apreensão de entorpecentes chegou a mais de seis toneladas, a maior quantidade de drogas apreendidas entre os quatro trimestres do ano, um crescimento médio de 105% em relação aos outros três trimestres do ano passado. No comparativo com os quatro trimestres de 2016, o crescimento médio nas ocorrências de apreensão de entorpecentes chegou a 277%.

A nova política do Governo do Estado de combate ao tráfico de drogas, determinada pelo governador Amazonino Mendes e coordenada pelo vice-governador e titular da SSP-AM, Bosco Saraiva, aumentou a quantidade de apreensões tanto nas regiões ribeirinhas do interior do Estado quanto no entorno da orla de Manaus, além da região metropolitana da cidade. Em dezembro do ano passado, o volume de entorpecentes apreendidos foi o maior no comparativo com todos os meses de 2016 e 2017, totalizando 3.710,61 toneladas. A Secretaria de Inteligência da SSP-AM tem atuado com alguns pilares para a eficácia das operações: qualificação e treinamento policiais, parcerias com outras instituições e agências de inteligência e atuação integrada entre as Polícias Civil e Militar.

Apreensão em 2018

Até a segunda semana de fevereiro, 3.085,98 toneladas de entorpecentes foram apreendidas pelas forças de segurança. “A palavra que resume o resultado das apreensões recorde é: interação. A colaboração de todos os servidores, sem a injeção de novos recursos, e o planejamento estratégico dos setores de inteligência proporcionam os resultados que estamos tendo”, disse o vice-governador.

Edição: Isac Sharlon

