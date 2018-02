Homem é preso após sequestrar e assaltar motorista da Uber, em Manaus

Alex confessou o crime à polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Alex Batista de Lima, de 23 anos, foi preso por policiais da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite desta quinta-feira (8), após assaltar e sequestrar uma motorista da Uber, no bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o Tenente Félix, da 18º Cicom, por volta das 23h, durante patrulhamento de rotina pela avenida Torquato Tapajós, os PM's avistaram um veículo Onix, de cor preta e placas não divulgadas, em atitude suspeita. Os policiais solicitaram que o condutor encostasse o carro e, após interrogatório, o homem confessou que havia sequestrado a motorista e a trancado no porta-malas.

Ainda segundo a polícia, Alex disse ainda que pretendia utilizar o carro para realizar assaltos pela cidade. Os PM's encontraram uma mulher de aproximadamente 35 anos dentro do porta-malas do veículo. Ela relatou aos policiais que sofreu o sequestro após atender um chamado do aplicativo Uber no bairro redenção.



Policiais encontraram a mulher a amarrada dentro do porta-malas do veículo | Foto: Divulgação

Alex foi preso em flagrante e conduzido ao 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis. Na manhã desta sexta-feira (9), o suspeito será encaminhado para audiência de custódia no fórum ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul da capital.

Outro caso

Um motorista da Uber, de 38 anos, viveu momentos de terror durante um assalto que ocorreu na última quarta-feira (7), na rua 213, do Conjunto Cidadão 5, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A vítima informou aos policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, após receber um chamado, por meio do aplicativo, foi até o local e encontrou três homens.

Minutos após o embarque, os passageiros anunciaram o assalto e renderam a motorista com uma arma de fogo. A vítima disse ainda que os assaltantes pediram para que ele parasse o carro na avenida Curaçao, no mesmo bairro. Os criminosos tiraram a vítima do volante, vendaram olhos, amarraram mãos e pés e a abandonando na rua.

Os assaltantes levaram toda a renda da noite, um aparelho celular e a chave do veículo. Nenhum dos autores do crime foi preso e o caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

