Jovem é assassinado na frente da namorada enquanto trabalhava em bar

Manaus - Gabriel Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi assassinado com dois tiros, na madrugada desta sexta-feira (9), em um bar, localizado na entrada da Feira do Mutirão, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste da capital, onde trabalhava.

De acordo com a Polícia Civil, por volta de 1h30 quatro homens foram até o bar. Dois dos suspeitos entraram no estabelecimento, enquanto os outros dois davam cobertura pelo lado de fora.

“Os dois que entraram no bar chegaram a pedir uma cerveja. A vítima serviu os suspeitos na parte externa do estabelecimento, depois um dos homens se levantou, seguiu a vítima e atirou”, explicou um investigador.

A mãe do jovem é proprietária do bar. No momento do crime somente Gabriel e a namorada dele estavam no estabelecimento.

O jovem foi atingido com tiros na cabeça e um no tórax. Ele não resistiu e morreu no local. Os suspeitos fugiram sem ser identificados. Polícias da 27ª Cicom foram acionados, mas nenhum suspeito foi preso.



Segundo informações obtidas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, a vítima estaria comercializando entorpecentes no bar. A suspeita é que o crime foi motivado por uma disputa por território de tráfico de drogas.

A família da vítima não foi localizada para comentar o caso.

'Inferninho'

Segundo os feirantes e comerciantes que trabalham na região, onde o jovem foi executado, o local é conhecido como "inferninho" (ambiente onde há poluição sonora). A área é cercada por bares e uma boate, além de dar acesso à feira do bairro.

"A movimentação no local é 24 horas. Durante à noite e madrugada as coisas ficam mais intensas, quando a boate abre. Sempre acontece confusão, e já ocorreram outros casos de morte por aqui", contou um proprietário de uma loja, de 42 anos, que não quis se identificar.

