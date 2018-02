Rapaz é preso por roubar adolescente em 1º encontro amoroso, em Manaus

Manaus - Após marcar um encontro romântico por aplicativo de celular com uma jovem de 16 anos, que terminou em roubo, uma fuga e várias lágrimas, Paulo Henrique Costa Saraiva, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar quando estava em casa, na segunda etapa do bairro São Jose, Zona Leste de Manaus.

O encontro aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7), no Loteamento Castanheira. "Depois de marcar o horário e local com o homem, a adolescente se deparou com dois elementos em uma moto. Depois de um descer e se identificar como o par romântico, o homem acionou o parceiro, o Paulo Henrique, para efetuar o roubo", explicou o delegado Pablo Giovanni, titular do 9 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O homem identificado como quem marcou o encontro com a jovem ainda está foragido pela Polícia. Giovanni disse que Paulo já tem registro criminal por tráfico de drogas e roubo. No ato do crime, ele conseguiu extraviar o celular e outros pertences achados na residência de Paulo no momento da prisão.

"Chegamos até ele pelo GPS (localizador) do celular, que estava ligado. Após o Boletim de Ocorrência (B.O) da adolescente, no distrito de polícia, seguimos em diligência aonde o localizador apontava. Conseguimos apreender uma moto, provavelmente usada no ato do roubo. Depois da checagem no Sistema Integrado de Segurança Publica (Sisp), vimos que ele já tinha passagem por outros crimes", completa o delegado.

As investigações vão seguir para chegar ao mandante do crime. Ao término dos procedimentos na delegacia, Paulo vai ser encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul.

Presos por esfaquear empresário

A Polícia Civil prendeu a mulher e o comparsa suspeitos de esfaquear o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos, após um encontro marcado pelo Tinder. A dupla foi encontrada em um hotel em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e não resistiu à prisão.

A informação foi confirmada pelo jornal Extra. A mulher, que usava o nome de Vivian, foi identificada pela polícia como Sergiara de Oliveira Riberio, de 24 anos, e o comparsa dela, como Victor Hugo Dias Almeida, de 26 anos.

Com eles foi encontrado o veículo usado no crime, ainda com vestígios de sangue, com os pertences da vítima e uma peruca, usada pela mulher no encontro.

