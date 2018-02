'Negão do 40' pesava drogas a gosto de usuários, diz polícia

Manaus - Depois de denúncias feitas por moradores, pelo WhatsApp, o homem identificado como Jayden Marialva de Carvalho, mais conhecido como "Negão do 40", de 27 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (9), na rua Carlos Dias, no Crespo, Zona Sul da cidade. Com ele foram apreendidas 123 trouxinhas de de oxi, uma porção de oxi, uma porção de pedra de oxi, 18 trouxinhas de cocaína, duas porções de cocaína, uma porção de cocaína petrificada, uma balança de precisão, quatro munições calibre 38 e R$ 800.

A equipe de investigação do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) recebeu a informação de que Jayden estaria realizando distribuição de drogas por toda a cidade. Policiais passaram a monitorar o local da denúncia e avistaram o suspeito. Ao abordá-lo, os policiais encontraram duas porções de drogas. Logo em seguida, "Negão do 40" levou a equipe até uma casa de madeira onde foi encontrado o restante da droga em um fundo falso de um sofá.

Durante depoimento à polícia, Jayden confessou que comerciava os entorpecentes e ainda afirmou que trabalhava com a fracionada. Segundo os policiais, o cliente escolhia a quantidade de entorpecente e o suspeito pesava a droga na frente da pessoa.

Segundo a polícia, o "Negão do 40" já tem passagem pela polícia e foi condenado a 11 anos também por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.

