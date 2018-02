Perseguição termina com motorista de criminosos morta em Manaus

Manaus - Depois de perseguição policial e troca de tiros com a polícia, a jovem Dariene Costa Ferreira, de 18 anos, morreu ao ser atingida com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira (9). Segundo a polícia, ela era responsável por dirigir um veículo modelo Gol, de placa JWU-9973, que era utilizado por uma quadrilha responsável por praticar vários assaltos na região. A jovem perdeu o controle do carro em um barranco da rua Salmão, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais, a vítima estava fugindo da polícia com mais dois suspeitos. O tenente Clayton Santos da 13ª Cicom informou que o trio estava fugindo da polícia após assaltar pessoas em uma parada de ônibus e dentro de um mercadinho no Cidade de Deus e no Alfredo Nascimento.

A jovem dirigia o carro para o bando | Foto: Divulgação





"A guarnição recebeu a denúncia e fez o acompanhamento do trio. Os pms foram recebidos a tiros. A motorista era muito jovem e responsável por dirigir o carro, enquanto os dois atiravam contra os policiais. Ela dirigia muito bem porque a guarnição teve dificuldade de fazer o acompanhamento", relatou.



No momento que Adriene foi atingida na nuca, ela ainda continuou dirigindo o veículo por alguns metros, mas depois perdeu o controle e caiu em um barranco - que fica em uma rua sem saída. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir do local ao entrar em uma área de mata. O caso ocorreu por volta das 16h.

O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML) depois de passar por perícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

