Trio é preso após cometer assalto na Zona Oeste de Manaus

Manaus- Após denúncias na manhã desta sexta-feira (9), policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordaram um veículo modela Palio, de cor vermelha na rua Vera Cruz, antiga Central, no conjunto Lírio do Vale 2, Zona Oeste de Manaus. Dentro do veículo estavam três homens com nomes ainda não divulgados portando uma arma calibre 32 e um facão.

O trio usava o carro e as armas para cometer assaltos naquela região. Dentro do veículo foram encontrados ainda objetos roubados como bolsas, documentos e até celulares das vítimas.

Os homens foram reconhecidos pelas vítimas como autores dos assaltos e foram presos. O caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) localizado no bairro da Ponta Negra, mesma Zona.

Arrastões

Na noite da última quinta-feira (8), uma dupla foi presa também suspeita de cometer assaltos na Zona Oeste da capital. Jackson Lima e Elton Santos utilizavam uma moto vermelha e sem placa para cometerem assaltos no bairro Campos Sales, naquele região.

A dupla abordava pedestres e pessoas em pontos de ônibus. Com eles foram encontrados uma quantia em dinheiro e pertences de um frentista de um posto onde a dupla cometeu um arrastão.

Jackson e Elton foram presos em flagrantes e devem responder por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Os dois também foram encaminhados para o 19º DIP.