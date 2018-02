Cabeleireira é presa por planejar e executar morte de ex-companheiro

Manaus - A cabeleireira Marcela Vasconcelos de Oliveira, de 37 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira (9), por supostamente planejar e executar o ex-companheiro dela, o eletricista Nelson Guilherme Melo da Silva. O crime aconteceu na última terça-feira (6). A vítima tinha 51 anos.

De acordo com o titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, a ordem judicial em nome de Marcela foi expedida na noite de quinta-feira (8), pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, no Plantão Criminal. A cabeleireira foi presa por volta das 8h, no prédio da delegacia, após comparecer à unidade policial para buscar um documento de identificação deixado no local na noite do dia anterior, no momento da acareação.

A cabeleireira foi apresentada durante coletiva de imprensa | Foto: Jan Pierre Cruz / PC-AM

Conforme Jeff, o crime aconteceu na casa onde a infratora morava, situada na rua Gavião Bueno, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. O delegado ressaltou ainda, que os policiais civis tiveram conhecimento da participação Marcela após a prisão, em flagrante, do atual companheiro dela, Ismael de Andrade Sousa, de 30 anos, e da apreensão de um adolescente de 16 anos, na tarde da última quarta-feira (7), no Conjunto Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Delegado explicou durante a coletiva de imprensa sobre a participação da suspeita | Foto: Jan Pierre Cruz / PC-AM

“Durante acareação constatamos que Marcela é a autora intelectual e executória do crime. Constatamos, também, que a infratora desferiu golpes na cabeça da vítima, utilizando um pedaço de madeira, após Ismael e o adolescente desferirem golpes de faca nele. Além disso, o menor, que possui anomalia visual, furou os olhos do eletricista. Após a vítima vir a óbito no local, Marcela afirmou que essa era a vingança dela. O ex-companheiro parecia ser um incômodo para a infratora”, exemplificou o delegado.

Durante a investigação, a polícia obteve informações de que Marcela era investigada por outro homicídio, ocorrido em abril de 2017, na Compensa, Zona Oeste. A vítima, a também cabeleireira Luana Gomes Barros, tinha 39 anos.

“Pudemos perceber que o ato criminoso foi executado de maneira similar nas duas situações. A infratora desferiu golpes de faca em Luana, enquanto outro indivíduo segurava a vítima”, declarou.

