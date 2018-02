Homem é atropelado por moto ao atravessar rua no São José

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi atropelado por uma moto na noite desta sexta-feira (9), por volta das 20h30, na avenida Autaz Mirim, no São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima atravessava a via quando foi atingida pelo motociclista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez os primeiros socorros, informou que o estado do homem é estável. A vítima estava consciente, mas não conseguia informar qual era o seu nome. O homem foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde deve passar por exames.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) esteve no local, interditou duas faixas da via e orientou os motoristas para que o tráfego na área continue fluindo.

Acidente fatal

Um acidente de moto vitimou um sargento da Polícia Militar do Amazonas, Antônio Sérgio Ramos dos Santos, na última quinta-feira (9), na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O PM pilotava uma motocicleta quando foi atingido por uma BMW que estava em alta velocidade. A vítima era membro da Banda da PM.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Rapaz é preso com 18 quilos de oxi na Zona Norte de Manaus

Ao voltar de velório, PM morre atropelado por BMW no Tarumã

Jovem de 16 anos é baleado na cabeça com arma caseira em Maués