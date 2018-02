Bandidos armados fazem reféns em barco ilhado na Orla de Manaus

Manaus — Mais de 50 passageiros de uma lancha viveram horas de terror na mão de piratas na tarde desta última sexta-feira (10). Quatro homens se passaram por viajantes e anunciaram o assalto na embarcação VIN, que partiu da Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Depois de duas horas de ameaças com escopetas e facões, os suspeitos fugiram em um matagal. Até o momento, ninguém foi preso.



De acordo com o marido de uma vítima, que não quis se identificar, os quatro homens anunciaram o assalto quando a embarcação já estava no meio do rio. "Eles diziam que iam esquartejar o comandante caso ele acionasse as autoridades", conta.

Dois dos homens estavam armados com facões, enquanto os outros dois portavam escopetas. O homem disse ainda que os assaltantes levaram mais de 40 celulares, além de dinheiro, sapatos, camisas e bolsas. Apesar de ninguém ter sido ferido, o marido da vítima comentou que houve violência psicológica. "Minha mulher não consegue falar, de tão nervosa. Ela ficou com uma arma apontada para a cabeça dela e as crianças foram usadas como reféns", conta ele.

A lancha normalmente sai da Marina do Davi e faz o percurso das comunidades do entorno, como Praia da Lua, São Sebastião e outros. Os "piratas do rio Negro" desembarcaram em um ponto afastado da cidade e fugiram pelo matagal.

Segundo o diretor administrativo da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Coop - Acamdaf), Evanildo Teles, esta é a primeira vez que a cooperativa sofre um assalto do tipo. "Nunca havia acontecido isso na nossa cooperativa, em 21 anos de existência", afirma. "Foi igual a um assalto de ônibus: eles anunciaram, assaltaram e foram embora. A diferença é que foi na água, onde a segurança é menor e a facilidade é maior".

O diretor administrativo da cooperativa informou que a lancha retornou à cidade por volta das 19h30 e que aguarda o fim de feriado de Carnval para formalizar um Boletim de Ocorrência. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), a investigação está sob o comando da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Batalhão Fluvial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

