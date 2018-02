Corpo esquartejado é encontrado dentro de sacos na Zona Norte

Manaus - Um corpo ainda não identificado foi encontrado por moradores da rua Louro Tachi, dentro de sacos plásticos, na tarde deste sábado (10), no Bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o supervisor de área da 26º Cicom, tenente Roberto Nascimento , pedestres que passavam pelo local perceberam as sacolas suspeitas e chamaram a polícia. T écnicos do IML estão no local.

A identidade das vítimas e dos suspeitos ainda são um mistério para a polícia



