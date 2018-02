Homem é morto a pauladas e tijoladas na Cidade de Deus

Local onde a vítima foi morta | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O prestanista Jackson Bruce da Silva, de 38 anos, foi morto com pancadas de tijolos e pedaços de madeira na cabeça durante a madrugada deste domingo (11), em Manaus. O crime ocorreu por volta das 3 horas da manhã, na rua Bronze, comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.



Um amigo da família afirmou que a vítima costumava ir até à comunidade para beber. Ele disse ainda que bateram na sua porta às 3 horas da manhã, para avisar que Jackson estaria morrendo. “Quando vi, ele já estava agonizando. Não conseguiu falar mais nada e morreu ali mesmo”, disse.

A esposa de Jackson, que não quis se identificar, negou que o marido estivesse alcoolizado no momento do crime.

De acordo com a esposa, era proprietário de um imóvel na mesma rua e o marido foi morto após um desentendimento sobre o pagamento do aluguel com o atual inquilino. De acordo com ela, um recibo foi encontrado junto ao corpo da vítima, mas a assinatura não correspondia com a letra do esposo.

Jackson era natural do município de Itacoatiara e residia no bairro Alfredo Nascimento, também na zona Norte. No momento do crime, ele portava o celular, documentos e R$300. O dinheiro e o aparelho celular não foram encontrados com a vítima. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do crime. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio.



A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

