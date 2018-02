Corpo em decomposição é encontrado em ramal na rodovia AM-010

Corpo foi encontrado em área de mata fechada por moradores do ramal. | Foto: Reprodução

Manaus - Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã deste domingo (11), no ramal Águas Brancas, no quilômetro 35, rodovia AM-010. O cadáver foi encontrado por moradores do ramal, que acionaram a Polícia Militar por volta das 11 horas da manhã.



Leia mais: Corpo esquartejado é encontrado dentro de sacos na Zona Norte

De acordo com o tenente Medeiros, da 26ª Companha Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas (Cicom), o corpo já estava em estado avançado de decomposição, sendo impossível identificar se era homem ou mulher. “Possivelmente já está lá há quase uma semana, porque já está com larvas de moscas”, relatou.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia já foram acionados para a remoção do cadáver, que se encontra em área de mata fechada, já no fim do ramal.



Leia também:

Bandidos armados fazem reféns em barco ilhado na Orla de Manaus

Adolescente é apreendido com entorpecentes e 11 celulares em Manaus

Homem é atropelado por moto ao atravessar rua no São José