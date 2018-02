Após 2 meses, ex-líder comunitário continua desaparecido

Manaus - Dois meses depois do desaparecimento do ex-líder comunitário, Luiz Pinheiro de Sousa, de 33 anos, no Ramal do Pau Rosa, o caso continua sem novidades. A vítima desapareceu no dia 10 de dezembro do ano passado, por volta das 20h, depois de ser acordado e levado de casa por cerca de 15 homens fortemente armados.

Leia também: Corpo em decomposição é encontrado em ramal na rodovia AM-010

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Ordem e Política Social (Deops),Catarina Torres, o caso de Luiz Pinheiro de Sousa, que é irmão de um policial militar, está sendo investigado em conjunto com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Segundo ela, as investigações seguem em andamento para localizar Luiz, mas o caso até o momento não tem nenhuma atualização.

Entenda o caso

O ex-líder comunitário, segundo com o que as fontes revelaram à equipe do EM TEMPO, foi levado pelo bando por não concordar com algumas intervenções feitas na comunidade. Ele teria saído do grupo de liderança por não compactuar com a ação de alguns supostos participantes da associação comunitária.

Edição: Bruna Souza

Leia também:

Bandidos armados fazem reféns em barco ilhado na Orla de Manaus

Adolescente é apreendido com entorpecentes e 11 celulares em Manaus

Homem é atropelado por moto ao atravessar rua no São José